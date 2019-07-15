Şehitler Makamı'na ziyaretçi akını havadan görüntülendi

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 yılındaki hain darbe girişiminde şehit olanlar için yaptırılan Beylerbeyi'ndeki "Şehitler Makamı"nı bugün binlerce kişi ziyaret etti.

Sabah erken saatlerden itibaren anıta gelenler dua etti. Anıtın bulunduğu alanda kalabalık gün boyu artarak devam etti. Anıta çıkan merdivenlerde zaman zaman izdiham yaşandı.

Aynı alanda yapımı tamamlanan "Hafıza 15 Temmuz" müzesinin bu gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor.

DHA