Şehitler tepesi boş kalırsa...

Şehitler Tepesi, Türk ve İslam kültüründe sık kullanılan bir deyimdir. Manevi değerler için hayatını kaybedenler genellikle o bölgenin en yüksek tepesine defnedilir. Bu tepelere de genel olarak "Şehitler Tepesi" adı verilir. Bu kavramı ülkesi için, vatanı için, mücadele eden, çarpışan ve uğurda canını feda eden aziz şehitlerimiz için kullanıyoruz.

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Bir başka deyişle yüksek bir yerde özel bir tepe yapılmışta şehitlerimizi oraya defin ediyoruz değil, buradaki tepe anlamı manevi anlamda vatanı için bu uğurda ölen canlarımıza ayırdığımız bir yer. Hani hep deriz ya, "Çok sevdiklerimiz için kalbimize gömdük" şehitler tepesi öyle bir yer. Başta ben de belirtmek isterim, tabii ki de hiç bir canımız, ciğerimiz, askerlerimizin, ve çocuklarımızın tırnağına bile zarar gelmesin. Hiç bir ananın ve babaların çocukları ölmesin. Öbür taraftan vatan kutsaldır, vatanımızı canımız pahasına korumamız gerekiyor.

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Atalarımızda geçmişte aynısını yaptı, vatanımızı düşmandan kurtarmak için binlerce şehit verdiler ve bu kutsal vatanımızı bize emanet ettiler. Bizde atalarımız gibi "Vatan bizim için kutsaldır" bizde atalarımızın sözüyle "Bayrakları bayrak yapan kandır, vatan uğrunda ölen varsa vatandır" anlayışıyla vatanımıza sahip çıkmalıyız.Eğer aksi düşünürsek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Kurtuluş Savaşlarında ve Çanakkale savaşlarında verdiğimiz şehitler ne olacak, o şehitleri vermeseydik bu vatan nasıl kurtarılacaktı?

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Şimdi vatan uğruna Kurtuluş savaşlarında kaybettiğimiz aziz şehitlerimizi en yüksek yer şehitler tepesine koymayalım mı, o şehitlerimizi kalbimizin derinliklerine gömmeyelim mi ? Vatan şehit vermeden savunulabilir mi? Açık söylemek lazım, şehitler tepesi boş kalırsa o vatan sizin değildir. 'Şehitler tepesi boş kalacaktır' demek, 'Bu ülkeyi savunacak yiğit kalmayacaktır' demektir. Bir başka deyişle "Toprak uğrunda ölen varsa vatandır, yoksa o vatan sizin değildir"diyorum. Bizim çok değer verdiğimiz şanlı Türk bayrağımızın rengi kırmızı değil mi, o kırmızı renk şehitlerimizin kanı değil mi? Sanırım şehit ve şehadet kelimesini anlayamayanlar var, zaten biz bunu hain 15 Temmuz darbe girişiminde görmüştük. O zaman aynı düşüncedeki insanlar, bu aziz millet, şehadete koşarken ATM'lere, marketlere, koşanlar, ayağında terlik, TV karşısında, çay, kahve keyfi yapanlar, güvenli evlere kapağı atanlar anlayamazlar.

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Demek ki şehitler tepesinin vatanın toprağının, her karışının şehit kanlarıyla sulandığını bilemeyenler tarih ve millet idrakinden yoksun kişiler, şehitler tepesinin boş kalacağını söyleyenler, kayıp vermeden memleketi teslim edecekler.