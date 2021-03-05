Şehitlere hakaret eden kadın yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un Atakum ilçesinde 24 yaşındaki Y.B. isimli kadın sosyal medya hesabı Tiktok üzerinden yaptığı canlı yayında 'Tatvan şehitlerine hakaret ettiği' iddia edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyada tepkilere neden olan olayın üzerine harekete geçti.

Y.B.'yi Atakum ilçesinde yakalayan polis, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Sorgusu tamamlanan Y.B., Samsun Adliyesine sevk edildi.





(İHA)