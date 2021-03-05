Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnşallah sevgili habibin sancağı altında da bir oluruz!

Bitlis'in Tatvan ilçesinde meydana gelen, 11 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının akabinde, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla başlayan devlet töreninin ardından şehitlerin naaşları, defnedilmek üzere memleketlerine gönderildi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Öncelikle şehitlerimizin huzurunda şu musalladan Hakk'a uğurladığımız son buluşmamızda temenni ediyorum ki Rabbim bizleri ismiyle müsemma sevgili habibinin sancağı altında da buluştursun.

Tabi şu anda Korgeneral Osman Erbaş komutanımız, komutanlığın ötesinde tevazu ile, duruşu ile çok farklı bir insandı. Ve yanındaki yine kardeşlerimle birlikte çıktıkları bir yolculuk esnasında yaşanan bu elim kaza ile emaneti sahibine teslim ettiler.

TÜM MİLLETİMİZE SABIRLAR DİLİYORUM

Biz bir şeye inanıyoruz. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz" ayeti. Şimdi biz diri olan bu şehitlerimizle inşaAllah sevgili habibinin sancağı altında da bir oluruz. Temennimiz budur. Tabi tüm ailelere, ordumuza, milletimize sabırlar diliyorum.

ŞEHADETİ DİLİYORUM

Hepimiz için mukadder olan bir gerçek var. Şehadet bunların en yücesi. Rabbim bizlere de bu makamı inşaAllah nasip eder. Bunu bizlere mükafat olarak bizlere lutfederse temenni ederim ki eder. Ben de tüm kardeşlerimden bir fatiha okumalarını istiyorum."

AYRINTILAR GELECEK...

Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerlerin isimleri | Bitlis şehitleri isimleri, memleketleri

SON DAKİKA! Türkiye, şehitlerine karşı son görevini yerine getirdi

Erdoğan'dan Bitlis şehitleri için taziye mesajı!

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş kimdir? Nereli? | Osman Erbaş şehit mi oldu?