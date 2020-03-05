Şehitlerimizin askeri araç içerisinde çekilmiş son görüntüleri yayınlandı
Türkiye 27 Şubat günü 34 Mehmetçiğin Suriye'nin İdlib kentindeki hain hava saldırısında şehit olmasının ardından büyük hüzün yaşarken, şehit askerlerden Uzman Onbaşı İbrahim Tüzel ve tim arkadaşlarının askeri araç içerisinde çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.
Şehitlerin İdlib'e gitmeden önceki çektikleri video izleyenleri duygulandırdı
İYİ Parti Milletvekilinin şehit cenazesindeki davranışına tepki yağdı!
Şehitlerin hain saldırıya uğradıkları yerin görüntüleri paylaşıldı!
Cüneyt Arkın'dan şehitlere yürek burkan sözler: ''Canlarım, kınalı kuzularım''
05 Mart 2020 Perşembe 15:09
Benzer Videolar
VİDEOYA YORUM KAT