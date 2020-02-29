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  3. Şehitlerimizle dalga geçen kişi Özel Harekatı görünce şoka uğradı!

Şehitlerimizle dalga geçen kişi Özel Harekatı görünce şoka uğradı!

İdlib'de şehit edilen askerlerin acısı tüm Türkiye'de sürerken sosyal medya kullanıcısı bir kişi şehitlere karşı hakaret videosu yayınladı. Şehitlerimizle dalga geçen bu kişiyi Özel Harekat Ekipleri yaptıkları baskınla evinde kıskıvrak yakaladı.

TSK'nın İdlib'deki rejim unsurlarını bombaladığı en net görüntüler!TSK'nın İdlib'deki rejim unsurlarını bombaladığı en net görüntüler!

A Haber'den canlı yayında skandal açıklama: A Haber'den canlı yayında skandal açıklama: "Belki şehit veriyoruz ama..."

TSK'nın Esed rejimini vurduğu anlara ait görüntüler!TSK'nın Esed rejimini vurduğu anlara ait görüntüler!

Okan Buruk: ''Türkiye'nin başı sağ olsunOkan Buruk: ''Türkiye'nin başı sağ olsun"

 

29 Şubat 2020 Cumartesi 10:59

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