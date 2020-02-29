Şehitlerimizle dalga geçen kişi Özel Harekatı görünce şoka uğradı!

İdlib'de şehit edilen askerlerin acısı tüm Türkiye'de sürerken sosyal medya kullanıcısı bir kişi şehitlere karşı hakaret videosu yayınladı. Şehitlerimizle dalga geçen bu kişiyi Özel Harekat Ekipleri yaptıkları baskınla evinde kıskıvrak yakaladı.