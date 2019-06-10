Şehitlik yolu genişletme çalışmaları başladı

Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Başkomutan Tarihi Milli Parkı Gelişim Projesi ve tanıtım faaliyetleri kapsamında olan Büyükaslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği yol genişletme çalışmalarına başlandı.

Büyükaslıhanlar köyünü ziyaret eden Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç çalışmalar hakkında bilgi aldı. Dumlupınar Kaymakamı Abdulkerem Abbasoğlu, yaptığı açıklamada, "Kuruluşun ve kurtuluşun toprakları olan Dumlupınar ilçemizdeki şehitliklerimizin yol genişletme düzenleme çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Kısa süre içerisinde Büyükaslıhanlar Üç Tepeler Şehitliği yol genişletme çalışmalarını bitirmeyi planlıyoruz. Vatandaşlarımızın şehitlik ziyaretlerini rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: İHA