Şehitlikte hasret ve gözyaşı! Arife günü şehitliklerde hüzün hakim

Şehitliklerde bayram sessizliği ve hüznü yaşanıyor. Acılı aileler kaybettikleri yakınlarının mezarları başında dua ederek, hasret acılarını dindirmeye çalışıyorlar.

"HER GÜN BOYNUMUZ BÜKÜK"

Bingöl'ün Genç ilçesi Güzeldere Jandarma Karakol Komutanlığı emrinde görevliyken 2019'da şehit olan Jandarma Astsubay Çavuş Halil Ulaş Yıldırım'ın babası Hasan Yıldırım, acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Şehidin annesi Emine Yıldırım da "Tek erkek evladımız. Sadece bayramlarda değil biz her gün buradayız onunlayız. Her gün boynumuz bükük" dedi.

PKK terör örgütüne karşı 2008'de yapılan sınır ötesi operasyonda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Doğan'ın yakını Haydar Gülşen ise sadece bayram veya arifede değil, haftanın en az 3-4 günü şehitliğe geldiklerini belirterek, "Burada yatan her şehit bizim evlatlarımız, onları yalnız bırakmıyoruz" diye konuştu.

ŞEHİTLİK ZİYARETLERİNE İZİN VERİLDİ

İçişleri Bakanlığı, tüm valiliklere "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre şehit aileleri, arife ile Ramazan Bayramı’nın birinci gününde şehitlik ziyaretleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

KAYNAK: Anadolu Ajansı