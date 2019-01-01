Şehri havai fişeklerle aydınlattılar

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yüzlerce vatandaş hep bir ağızdan geri sayım yaparak 2019'a girdi. Yeni yıla girilmesiyle düzenlenen havai fişek gösterisi geceyi aydınlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Kongre Meydanı'nda bir araya gelen yüzlerce vatandaş, 2019'a saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yaparak yeni yıla girdi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle yeni yılın ilk dakikalarından itibaren havai fişek gösterisi düzenlendi. Onlarca yerden bir anda düzenlenen havai fişek gösterisi renkli görüntülere sahne olurken, kentin geneli bir süre adeta havai fişeklerle aydınlandı. Alınan güvenlik önlemlerine rağmen geçmiş yıllardaki gibi kentin bazı semtlerinde bulunan vatandaşlar da tabanca, av tüfeği ve uzun namlulu silahlarla havaya ateş açarak yeni yılı kutladı.

Kaynak: İHA