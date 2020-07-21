Şehriban Emirli kimdir? Nerelidir? Mehmet Aslantuğ ile ilgisi ne? 

Bundan 33 yıl önce MEhmet Aslantuğ ile ilşki yaşadığını ve bu ilşkide iki kez hamile kaldığını, Aslantuğ'ıun ısrarıyla bebeklerini aldırdığını iddia eden Şehriban Emirli bir anda gündeme bomba gibi düştü. Emirli hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde...

ŞEHRİBAN EMİRLİ KİMDİR?

Şehriban Emirli ortaya attığı iddialar dolayısıyla pek çok kişinin merak ettiği isim olmayı başardı. İnfilak, Balta, Ay Işığı Operasyonu, Ninja Gece Savaşçısı ve Kızımın Kanı gibi Türk filmlerinde oynayan Şehriban Emirli, 18 yaşındayken tanıştığı Mehmet Aslantuğ ile aynı filmde oynadıklarını sonrasında aralarında büyük bir aşkın yaşandığı iddiasını ortaya attı.

İlk bebeklerini 3 aylık hamileyken Mehmet Aslantuğ'un ısrarı ve baskısı sonunda aldırdığını ileri sürdü. Bir sene sonra tekrar hamile kaldığını ancak aynı baskılar sonucu Mehmet Aslantuğ'un bulduğu bir merdiven altı klinikte bebeği aldırdığını iddia etti. Şehriban Emirli o dönem pek çok doktorun hem kendisini hem de Mehmet Aslantuğ'a "Bu bir cinayet olur. Bebek artık 5 aylık. Ayrıca anne operasyon sırasında hayatını kaybedebilir, anne adayı ömür boyu bir daha hamile kalamayabilir" diye uyardığını buna rağmen ikinci çocuğunu da aldırmak zorunda kaldığını ileri sürdü.

Mehmet Aslantuğ ise konuyla ilgili, Instagram hesabından yaptığı açıklamada “Çok yazık!.. 33 yıl önce bir film seti arkadaşlığı, ‘Hayat arkadaşlığı’ diye tariflenip, asılsız ithamlarla gündem yaratma aç gözlülüğüne yelteniyor… Tartışmalı karakterleriyle magazin dünyasına sığınmış birileri de şahitlik ediyor. Çok yazık” ifadesinde bulundu.

Şehriban Emirli'nin nereli olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak 51 yaşında olduğu biliniyor.