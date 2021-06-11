Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Üsküdar'da Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi’nde bulunan ve aynı anda 780 kişinin ibadet edebileceği Şehriban Hatun Camii, ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dualarıyla cami hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan caminin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Camimiz mahallemize, tüm Müslümanlara hayırlı olsun diliyorum. Güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Bey inşa etti. Bunu Kuran kursuyla birlikte yavrularımızın, komşularımızın emrine amade etti. Bizler de bütün Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bu yavrularımız için bu mescitler, bu camiler birer mektep, medrese olacak. Onların da geleceğe yönelik alnı secdede olacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

(NATO Liderler Zirvesi )" Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye - ABD arasındaki ilişkileri Biden'le ele alma imkanımız olacak. Sayın Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman Şansöylesi Merkel ile görüşmemiz olacak."

AZERBAYCAN ZİYARETİ

(Azerbaycan ziyareti) "İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak."

KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILAMA

"Şu anda (aşılamada) 32 milyonu yakaladık. Aşılarımız bir taraftan geliyor. Gerek Biontech, gerek Çin ile yaptığımız anlaşmalar var.

TURİZM SEZONU

"Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."

ERMENİSTAN'IN DÖŞEDİĞİ MAYINLAR

Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz."

