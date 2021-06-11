Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarGelinim Mutfakta 11 Haziran Cuma puan durumu |11 Haziran Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu?Burak Berkay Akgül kimdir? Nereli, kaç yaşında?Hadise'nin takıntılı hayranıyla başı dertte! Karakolluk oldu!2021 Balıkesir Üniversitesi Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1015514952021 Manisa Celâl Bayar Üni. Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puan | 1025506972021 Trakya Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1094505442021 Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1100900272021 Siirt Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 1090503452021 Hitit Üniversitesi Yerel Yönetimler Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 105150541
İstanbul26 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İstanbul Üsküdar'da yapımı tamamlanan Şehriban Hatun Camii, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılışla ibadete açıldı. Erdoğan daha sonra yaptığı açıklamada, NATO Liderler Zirvesine ilişkin olarak," Türkiye - ABD arasındaki ilişkileri Biden'le ele alma imkanımız olacak" dedi.

Şehriban Hatun Camii ibadete açıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Üsküdar'da Burhaniye Mahallesi Çamlıca Caddesi’nde bulunan ve aynı anda 780 kişinin ibadet edebileceği Şehriban Hatun Camii, ibadete açıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın dualarıyla cami hizmete açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan caminin açılışında yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

"Camimiz mahallemize, tüm Müslümanlara hayırlı olsun diliyorum. Güzel bir mimariyle bu camiyi Tahsin Bey inşa etti. Bunu Kuran kursuyla birlikte yavrularımızın, komşularımızın emrine amade etti. Bizler de bütün Müslümanların verdiği desteklerle ülkemizin dört bir yanında mescitlerimizi, camilerimizi inşa etmeye devam ediyoruz. Bu yavrularımız için bu mescitler, bu camiler birer mektep, medrese olacak. Onların da geleceğe yönelik alnı secdede olacak" 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

(NATO Liderler Zirvesi )" Öncelikli olarak NATO ülkeleri olarak neler yaptık, neler yapacağız bunlar gündeme gelecek. Türkiye - ABD arasındaki ilişkileri Biden'le ele alma imkanımız olacak. Sayın Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Alman Şansöylesi Merkel ile görüşmemiz olacak."

AZERBAYCAN ZİYARETİ

(Azerbaycan ziyareti) "İlham Aliyev kardeşimle Şuşa'da buluşarak, Şuşa'da iki ülke olarak aramızda bir sözleşmeyi imzalayacağız. Bu Türkiye-Azerbaycan arasında kapsamlı bir sözleşme olacak."

KORONAVİRÜSE KARŞI AŞILAMA

"Şu anda (aşılamada) 32 milyonu yakaladıkAşılarımız bir taraftan geliyor. Gerek Biontech, gerek Çin ile yaptığımız anlaşmalar var.

TURİZM SEZONU

"Süratle bir turizm atağı, bir turist atağı inşallah başlayacak."

ERMENİSTAN'IN DÖŞEDİĞİ MAYINLAR

 Özellikle mayın konusunda biz konuyla ilgisi, iltisakı olanlara 'Gelin bu konuda gerekli desteği verin, önce bu işi çözelim' diyeceğiz."
 

12914-yapimi-tamamlanan-sehriban-hatun-camii-yenide-20210608172037-uskudar-fotogaleri-800x600.jpg

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT