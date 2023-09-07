Şehrin en büyük afet merkezi yükseliyor

Şehrin en büyük afet yönetim ve hazırlık merkezini inşa eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güneşler Afet Yönetimi Eğitim Merkezi ve İtfaiye Binası projesinin yapımını hızla tamamlıyor.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şehrin en büyük afet merkezi yükseliyor

Şehrin en büyük afet yönetim ve hazırlık merkezini inşa eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Güneşler Afet Yönetimi Eğitim Merkezi ve İtfaiye Binası projesinin yapımını hızla tamamlıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yakın zamanda inşa çalışmalarına başlanan Güneşler Afet Yönetimi ve Eğitim Merkezi ile itfaiye binası projesi hızla tamamlanıyor. Şehrin en büyük afet yönetim ve hazırlık merkezini hayata geçiren belediye, inşa çalışmalarını yılsonuna kadar tamamlayıp merkezi hizmete alacak. Sakarya'da afet bilincini en üst seviyeye çıkaracak ve her an afete hazır olunması için kritik tatbikat ile eğitimlerin yer alacağı merkezde, dumanlı kaçış simülasyonları, sanal gerçeklik bölümleri, fay kırılım modülleri de yer alacak. 11 bin 550 metrekarelik alan üzerinde hayata geçirilecek projede, muhtemel afet durumlarında hayati önem taşıyan insan gücünün eğitilmesi için, tüm tatbikatlar bire bir gerçek şartlarda yapılacak, hayati öneme sahip tatbikatlar gerçekleştirilecek. Kaba inşaatı tamamlanan ve elektrik, mekanik tesisatına başlanan merkez, 2 katlı olacak ve içerisinde deprem, mutfak yangın ve dumanlı alanlardan kaçış simülasyonları yer alacak. Sanal gerçekliğe sahip deprem eğitim video seti, acil durum telefon ihbar simülasyonları, bilgilendirme ve test alanları bulunacak. Fay kırılım, bina salınım ve zemin sıvılaşma eğitim modülü ile deprem aletsel büyüklük modülü ve diğer tüm detaylar yer alacak. Eğitim tesisinde afet öncesi ve sonrası tüm eğitimler uygulamalı olarak sunulacak. Vatandaşlarında ihtimal dahilindeki afetler durumda bilinçlenmesi için merkezde eğitimler verilecek. İtfaiye teşkilatını gün geçtikçe modern hale getiren Büyükşehir, tüm merkezlerini son teknoloji ekipmanlarla donatıyor. Şehrin muhtelif yerlerinde hizmette olan itfaiye noktalarıyla yangın, kurtarma, kırım olaylarına en hızlı şekilde müdahalelerde bulunan itfaiye teşkilatı, yeni afet merkeziyle çok daha güçlü bir yapıya dönüşecek.

Şehrin en büyük afet merkezi yükseliyor

Şehrin en büyük afet merkezi yükseliyor

Şehrin en büyük afet merkezi yükseliyor

Şehrin en büyük afet merkezi yükseliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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