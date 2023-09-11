Şehrin en büyük ortaokulu törenle hizmete açıldı

DÜZCE (İHA) – Düzceli hayırsever tarafından yapılan kentin en büyük ortaokulu, düzenlenen törenle eğitim hayatına başladı.

Düzce'de hayırsever iş adamı Kasım Aktaş tarafından yaptırılan şehrin en büyük ortaokulu 48 sınıflı Kasım Aktaş Ortaokulu hizmete açıldı. Büyük bir gurur yaşadığının altını çizen Kasım Aktaş, "Eğitim ve öğretim yılının ilk gününde sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duymaktayım. Bu anlamlı günde şehrimize kazandırılan Kasım Aktaş Ortaokulu'nun açılışını birlikte yapmak benim için büyük bir gurur kaynağı olmuştur. Başta Sayın Bakanımız, Belediye Başkanımız Faruk Özlü olmak üzere bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kasım Aktaş okulunun Düzce'ye, öğrencilerimize, öğretmenlerimize hayırlı olmasını diliyor, başarılar temenni ediyorum" dedi.

"Düzce'nin en büyük ortaokulu"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Kasım Aktaş Ortaokulu'nun kente kazandırılması sürecinde yaşananları anlatarak, "Çok mutluyum. Bundan 4 yıl önce belediye başkanlığı görevime başladığımda Düzce'nin merkezinde kalmış 3 okul tespit ettim. Bunlardan biri de Mustafa Kemal Ortaokulu'ydu. Diğerleri İsmetpaşa Ortaokulu ve yıllardır yapılamayan Azmimilli İlkokulu'ydu. O dönemin Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile görüştüm. Düzce'de şehir merkezinde kalmış 3 okulun olduğunu söyledim. Bunları makul mesafede Düzce şehir merkezinin dışına taşımamız gerektiğini anlattım. O dönemde Bakanımız bütçenin buna müsait olmadığını söylemişti. "Siz yarısını yapabilirseniz ben kalanını tamamlarım" demişti. Ben Düzce'ye geldiğimde hayırsever iş insanlarını tespit ettim. Bunlardan biri de Kasım Aktaş'tı. Kendisine çalışmayı anlattım. Bana 10 gün sonra dönerek "Ben bunu yapacağım" dedi. O dönemin Milli Eğitim Müdürü bize 24 sınıf ihtiyacı olduğunu söylemişti ancak okul 48 sınıflıymış. 24 dersliğine de tamamlama ödeneğinden yaptık. Burası Düzce'nin en büyük ortaokulu. Kasım Bey'e çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

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"Düzce'de 43 eğitim projesi hayata geçecek"

Vali Selçuk Aslan ise kentte yürütülen eğitim çalışmalarına ilişkin bilgilendirmelerde bulundu. Eğitim alanında hayata geçirilecek olan 43 projeden 3'ünün tamamlandığını kaydeden Aslan, "Düzce olarak eğitim öğretimde maalesef yakın zamanda yaşanan deprem sebebiyle sınıf konusunda bir miktar açığımız söz konusu. Bu açığın giderilmesi noktasında başta belediye başkanımız, bizden önceki valilerimiz, eğitim yöneticilerimiz ve milletvekillerimiz ciddi bir gayret sarf etti. Gerek bugün açılışını yaptığımız Kasım Aktaş Ortaokulu, gerekse farklı okullarımız hayırseverlerin dokunuşlarıyla tekrar ayağa kaldırıldı. Bunun yanında devletimiz tüm imkanlarıyla Düzce'nin yanında oldu. Güçlendirilerek kurtarılabilecek okullarımızda güçlendirme çalışmaları hızlı bir şekilde yürütülüyor. Yıkılıp yeniden yapılması gereken okullar için de gerekli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Şu anda 43 projemiz devam etmekte. 3 tanesi tamamlandı. 12 tanesi kısa zaman içerisinde Düzce'nin eğitim öğretimi için hizmete sunulacak" ifadelerini kullandı.

Törenin sonunda Vali Aslan, Kasım Aktaş'a teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)