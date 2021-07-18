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Şehrin en işlek noktalarında şoke eden olay! Beyoğlu’nda erkek cesedi bulundu

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen olayda gece saatlerinde taksi durağının arkasında bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşlar yerde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu fark edince polis ekiplerine haber verdi.

Şehrin en işlek noktalarında şoke eden olay! Beyoğlu’nda erkek cesedi bulundu

Beyoğlu’nda meydana gelen olayda bir erkek cesedi bulundu. Vatandaşların cesedi fark etmesi sonucu polis ekiplerine haber verildi.

TAKSİ DURAĞININ ARKASINDA BULUNDU

Kan donduran olay 01.30 sıralarında Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Sakız Ağacı Caddesi üzerinde bulunan bir taksi durağının arkasında meydana geldi. Gece saatlerinde taksi durağının arkasındaki alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Şehrin en işlek noktalarında şoke eden olay! Beyoğlunda erkek cesedi bulundu

CENAZE MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolden yerde hareketsiz yatan kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi içine alırken olay yeri inceleme ekipleri de ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından ölen kişinin isminin 46 yaşındaki Emre K. Olduğu belirlendi. Emre K.'nın cenazesi ambulansla morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Şehrin en işlek noktalarında şoke eden olay! Beyoğlunda erkek cesedi bulunduŞehrin en işlek noktalarında şoke eden olay! Beyoğlunda erkek cesedi bulundu

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