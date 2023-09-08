Şehrin ilk tünel projesi adım adım ilerliyor

Şahinbey Belediyesi'nin şehrin trafiğini rahatlatmak adına yaptığı 2 bin484 metrelik tünel projesinde çalışmalar yoğun bir şekilde sürüyor.

Şahinbey Belediyesi'nin şehre kazandırdığı önemli projelerinden olan tünel projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürerken, tünel uzunluğu 2 bin 484 metre olarak yapılıyor.

"2 bin 484 metrelik tünel"

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu gidiş geliş halinde yapılan tünel projesinin trafiği önemli ölçüde rahatlatacağını belirterek, "Şehrimizin trafik problemine yeni bir çözüm üretecek olan tünel çalışmamızın inşaatı hızla devam ediyor. Çalışmalarımız karşılıklı olarak dört koldan ilerliyor. Tünel açma çalışmasında makinelerimiz ortada buluşarak tünel açma çalışmasını tamamlayacak. Gidiş geliş şeklinde yapılan tünelimizin uzunluğu 2 bin 484 metre olacak. Yapılan çalışma sonrasında Şehreküstü'yü, Yeşil Vadi Bulvarı'na bağlamış olacağız. Böylelikle yarım saat sürecek olan ulaşım 1 dakikaya inecek. Vatandaşlarımız yolda geçirecekleri zamanı sevdikleri ile geçirecek. Tünel çalışmamızın şimdiden vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)