Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Şehriyeli Et Kavurma

Şehriyeli Et Kavurma malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır? İşte tarifi..

Şehriyeli Et Kavurma Malzemeleri

2 su bardağı arpa şehriye

3 su bardağı et suyu

3 yemek kaşığı zeytinyağı

400 gr. kuşbaşı dana eti

1 adet soğan

1 adet dolmalık biber

1 adet kırmızı dolmalık biber

2 domates

1 yemek kaşığı tereyağı

1/2 bardak sıcak su

1 çay kaşığı kekik

Tuz-karabiber

Şehriyeli Et Kavurma Nasıl Yapılır?