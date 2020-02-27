Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta Şehriyeli Et Kavurma
Gelinim Mutfakta'da yeni haftada gelinler Şehriyeli Et Kavurma yapacak. Gelinlerin yapacağı Şehriyeli Et Kavurma ise çeyrek altını almalarını sağlayacak. İşte 27 Şubat Perşembe Şehriyeli Et Kavurma tarifi.
Şehriyeli Et Kavurma malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Şehriyeli Et Kavurma nasıl yapılır? İşte tarifi..
Şehriyeli Et Kavurma Malzemeleri
- 2 su bardağı arpa şehriye
- 3 su bardağı et suyu
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 400 gr. kuşbaşı dana eti
- 1 adet soğan
- 1 adet dolmalık biber
- 1 adet kırmızı dolmalık biber
- 2 domates
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1/2 bardak sıcak su
- 1 çay kaşığı kekik
- Tuz-karabiber
Şehriyeli Et Kavurma Nasıl Yapılır?
- Soğanı piyazlık doğrayın. Biberleri ve domatesleri küp küp kesin.
- Teflon bir tencerede kuşbaşı etleri suyunu salıp çekene kadar kavurun. Sonra üzerini geçecek kadar su ekleyip et yumuşayana dek pişirin. Gerekirse su ilave edebilirsiniz.
- Etler pişerken zeytinyağını ayrı bir tencerede kızdırın. Arpa şehriyeyi atıp rengi dönene kadar kavurun. Et suyunu, tuz ve karabiberini ilave edip kısık ateşte suyunu çekene dek pişirin.
- Etler yumuşayıp suyunu çekince tereyağı, soğan ve biberleri ekleyip kavurun. Daha sonra domates, kekik, tuz ve karabiberi ekleyip biraz daha çevirin. 1/2 bardak sıcak su ilave edin. 5 dakika pişirip ocaktan alın.
- Demlenen arpa şehriyeyi bir fırın kabına alın. Üzerine etli karışımı suyuyla birlikte yayın. Kabın üzerini aliminyum folyo ile kapatın.
- Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 20-30 dakika pişirin.
HABERE YORUM KAT