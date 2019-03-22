Şehzadeler adayı Özdemir seçmenleriyle buluştu

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı'da seçmenleriyle buluştu.

31 Mart seçimlerine sayılı günler kala Millet İttifakı seçim çalışmalarına hız verdi. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın ve Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir tarafından organize edilen Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı halk toplantılarına katıldı. Her iki mahallede de davul zurna ve meşalelerle karşılanan Başkan adayları mevcut belediye yönetimlerini eleştirdi. Aşağı Çobanisa ve Karaoğlanlı'da düzenlenen toplantılarda konuşan Şehzadeler Belediye Başkan Adayı İsa Özdemir, "Paramız yok size hizmet edemedik demek yalandır. Bunun doğrusu beceremedik demektir. Bunu söylemiyorlar. Aşağı Çobanisa da Karaoğlanlı da son 5 yılda hizmet almamış mahallelerimiz arasındadır. Buralarda bunca sorun varken hizmet getirmeyenler 20 milyon TL harcayıp Şehzade Park yapanlardır. Bu 20 milyon TL parayla mahallelerimizin tüm ihtiyaçları karşılanırdı" dedi.

Şehzadeler Belediyesiyle ilgili borcun açıklanmasını istediğini söyleyen Özdemir, "Belediye yönetimine iki haftadır bir şey sordum cevap bekliyorum. Açıklayamıyorlar. Geçen hafta sordum perşembe günü dediler. Perşembe günü sordum salı günü açıklayacağız dediler. Bugün de bize haftaya cuma günü açıklayacağız diyorlar. Bunlar belediyeyi iflas ettirmişler. Biz sorduk cevap alamadık. Buraya geldiklerinde siz de sorun. Belediyenin ne kadar borcu var açıklasınlar" diye konuştu.

Göreve geldiklerinde Şehzadeler ilçesini ova yolları sorununu tamamen çözeceklerini belirten İsa Özdemir, "Biz 5 senede şu kadar ova yolu yaptık demekle olmaz. Size söz veriyorum. Göreve geldiğimizde 2 sezonda ova yollarını tamamen bitireceğiz" dedi.

Şehzadeler Park yapılırken fuzuli harcamalar yapıldığını savunan Özdemir, "Buraya gelirlerse onlara belediyenin borcu ve Şehzadeler Parktaki heykellerin fiyatlarını sorun. Red Kit ve Rin Tin Tin'i kaç paraya almışlar onu sorun. Bu iki heykele 35 bin TL para harcadılar. Bir de Şhrek var. Ona da 25 Bin TL harcadılar. Yapılan hizmetlerden Allah razı olsun ama vatandaşın parasını da kimsenin çar-çur etmeye hakkı yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA