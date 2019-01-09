Şehzadeler Belediyesi gazetecileri Spil’de ağırladı

Şehzadeler Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Manisalı gazetecileri 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkında düzenlenen mangal partisinde ağırladı.

Şehzadeler Belediyesi, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününde Manisalı basın mensuplarını unutmadı. Gazeteciler için 1517 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkında mangal yakan Şehzadeler Belediyesi, basın mensuplarının keyifli bir gün geçirmesini sağladı. Gazeteciler, kar yağışı sonrası adeta beyaza bürünen Spil Dağı'nı fotoğraflamayı da ihmal etmedi. Türk basınının 15 Temmuz darbe girişimi sırasında büyük sınav verdiğini belirten Şehzadeler Belediyesi Başkanı Ömer Faruk Çelik, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle gazeteci, emekçi arkadaşlarımızı Spil'de misafir ediyoruz. Ege Bölgesi açısından son derece önemli bir yerdeyiz. Ege Bölgesi kar yağışının nadiren görüldüğü bir yerdir ancak kış mevsimlerinde burada uzunca bir süre kar örtü şekilde kalır. Endemik bitki çeşitliliği açısından son derece zengindir. Yine burada yılkı atları sürüler halinde dolaşırlar. İstedik ki gazeteci arkadaşlarımızı farklı bir yerde ağırlayalım. Gazeteciler bizimle birlikte yaz kış yağmur çamur demeden mesai mefhumu dinlemeden gece gündüz demeden çalışıyor. Yöneticilerle yönetilenler arasında bir iletişim köprüsü vazifesi görüyorlar. Gelişmiş demokrasiler için olmazsa olmazı özgür basındır. Bu noktada da bu kutsal görevi ifa eden emekçi arkadaşlarımızdır. Ben tüm gazeteci arkadaşlarımızın gününü kutluyorum. Türk basını 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında büyük bir sınav verdi. Demokrasiden yana millet iradesinden yana olduğunu o gün cesur bir şekilde ortaya koydu. Tüm basın mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gazeteciler adına Şehzadeler Belediyesine teşekkür eden Manisa Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Murat Yalçın, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 1961 yılından bu yana Türkiye'ye özgü bir gündür. Gazetecilerin haklarına kavuştukları önemli bir gün. Biz de tüm gazeteci arkadaşlarımızla birlikte güzel bir gün geçiriyoruz. Böyle bir farklı bir etkinlikte bizi bir araya getirdikleri için başkanımız Ömer Faruk Çelik'e teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA