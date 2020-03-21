Şehzadeler Belediyesinden 60 yaş üstüne alışveriş hizmeti

Şehzadeler Belediyesi, korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkmaları riskli olan 60 yaş üstü vatandaşların isterlerse eczane, market, pazar gibi alışverişlerini ekipleri tarafından yapılacağını açıkladı.

Çin'de başlayıp dün dünyaya yayılan korona virüs salgınına karşı Türkiye'de de geniş tedbirler alınmaya devam ediliyor. Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi, ülkemizde virüsün tespit edildiğinin açıklanmasının ardından harekete geçerek, bir dizi tedbiri hayata geçirdi. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik'in talimatıyla ilçede bir dezenfekte seferberliği başlatıldı. Toplu kullanım alanları, ibadethaneler, kurum ve kuruluşlar ile sokak ve caddeler dezenfekte edildi. Korona virüsün salgına dönüşmemesi için belediyenin kültürel ve sanatsal etkinlikleri iptal edildi. Millet Kıraathanesi'nin hizmetleri, Şehzadeler Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi'ndeki eğitimler ile mesleki kurslar bir süreliğine durduruldu. Şehzadeler Belediyesi, korona virüs önlemlerine bir yenisini daha ekledi. Başkan Ömer Faruk Çelik, ilçedeki 60 yaş üzeri vatandaşların sokağa çıkmaması için onların alışverişlerini belediye görevlilerinin yapacağını duyurdu. Başkan Çelik, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşehrilerim korona virüs salgını önlemlerine Şehzadeler Belediyesi olarak bir yenisini daha ekliyoruz. 60 yaş üzeri hemşehrilerimizin sokağa çıkmasının salgın döneminde riskli olması dolayısıyla eczane, market, pazar gibi alışverişlerinizi biz yapıp evinize kadar teslim edeceğiz. 444 90 45 numaralı Beyza Masa çağrı merkezimizi aradığınızda temel gıda ihtiyaçlarınızın listesini ve tutanakla ücretini almak için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Ekibimiz evinize gelecek. Alışverişiniz yapıldıktan sonra fiş ve alışveriş poşetlerinizi tutanakla sizlere teslim edeceğiz. Evinizde güvenle otururken işlerinizi biz halledeceğiz. Çünkü sizlere ve sağlığınıza önem veriyoruz. Bu süreçte belediye ekiplerimiz ve bizler hizmetkarınız olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA