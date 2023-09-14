Şehzadeler Belediyesinden Libya’ya yardım eli

Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi, sel felaketi sonrasında çevre ile alakalı sıkıntılarla karşı karşıya kalan Libya'ya yardım elini uzattı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şehzadeler Belediyesinden Libya’ya yardım eli

Manisa'nın Şehzadeler Belediyesi, sel felaketi sonrasında çevre ile alakalı sıkıntılarla karşı karşıya kalan Libya'ya yardım elini uzattı. Belediye, Libya'da halk sağlığı ve hijyeni için önemli bir ihtiyaç durumunda olan çöp konteyneri eksiğini gidermek için AFAD koordinasyonunda bölgeye ulaştırılmak üzere çöp konteyneri desteğinde bulundu.

Libya'da meydana gelen sel felaketi, çevre ile alakalı sorunları da tetikledi ve hijyen şartları ülkede zorlaştı. Şehzadeler Belediyesi, bu olumsuz etkilere karşı çözüm sunmak ve Libya'daki insanlara destek olmak amacıyla çöp konteynerleri gönderme kararı aldı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, bu insani yardım çabasının Libya halkının yaşam şartlarını iyileştirmeyi ve çevre temizliğini desteklemeyi niyetlediklerini belirterek, "Libya'da yaşanan felaket sonrası temiz su ve hijyen sorunları daha da önemli hale geldi. Biz, Libya halkının yanında olmaktan gurur duyuyoruz ve bu çöp konteynerleriyle bu zorlu dönemde yardım eli uzatmaktan mutluluk duyuyoruz. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) işbirliği ile temin ettiğimiz konteyneri ülkeye ulaştırmak üzere Alsancak Limanı'na ulaştırdık" dedi.

Şehzadeler Belediyesinin Libya'ya gönderdiği konteynerler, bölgedeki çevre ile alakalı şartlarını iyileştirmeye ve toplumun sağlığını korumaya katkı sağlamayı amaçlıyor.

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuş binlerce kişi bu felakette hayatını kaybetmişti.

Şehzadeler Belediyesinden Libya’ya yardım eli

Şehzadeler Belediyesinden Libya’ya yardım eli

Şehzadeler Belediyesinden Libya’ya yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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