Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi yeni ustalar yetiştiriyor

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi yeni ustalar yetiştiriyor

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Şehzadeler Halk Eğitimi Merkezi, açtığı kurslarla yeni ustalar yetiştirmeye devam ediyor. Müdürlük bünyesinde açılan Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Kursu eğitmenlerinden Ayşe Aslanlı, yaklaşık 700 saatlik kursu tamamlayan kursiyerlerin belgelerini almaya hak kazandığını söyledi. Şehzadeler'de yaklaşık 2 yıldır eğitmenlik yaptığını ifade eden Aslanlı, "Açmış olduğum 6 ayrı akşam kursumuzda eğitime katılan yaklaşık 130 kursiyerden 100'ü kursu başarıyla tamamlayarak, belgesini almaya hak kazandı. Bu kursiyerlerin arasından "Ustalık Belgesi" almak için istenen eğitim süresini tamamlayan 5 kursiyerimiz de girdiği sınavdan başarıyla çıkarak ustalık belgesini aldı ve 3'ü kendi iş yerini açarak meslek hayatına atıldılar" dedi.

Merkezin meslek kurslarında birçok yeni usta yetiştirdiğini belirten Şehzadeler HEM Müdürü İlyas Kayaokay ise, "Özellikle kaybolan meslek alanlarında yeni ustalarımızı yetiştirmiş olmaktan mutluluk ve gurur duymaktayız. 2022-2023 eğitim öğretim yılında açtığımız toplam 2 bin 279 kurstan 502 tanesi meslek kursu olup, toplam 31 bin 452 kursiyerden 6 bin 986'sı çeşitli meslek kurslarını tamamlayarak belgelerini almaya hak kazanmışlardır. Amacımız yeni eğitim öğretim yılında bu sayıyı arttırmaktır" dedi.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlerin belgeleri, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlyas Kayaokay ve müdür yardımcıları Orhan Çelik ile Meral Çetinkaya tarafından verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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