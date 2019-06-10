Şehzadeler Şehri Amasya’daki müzeleri bayramda 40 bin kişi gezdi

Şehzadeler Şehri Amasya'daki müzeleri Ramazan Bayramı tatili boyunca 40 bin kişi ziyaret etti.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, bayram tatili boyunca 23 bin kişinin konaklamasıyla otellerdeki doluluk oranı yüzde 85'e ulaştı. Kültür, termal, doğa ve av turizmiyle öne çıkan Amasya'ya gelen yerli ve yabancı turist sayısında turizm alanında yapılan çalışmalar sonucu her yıl artış sağlanıyor.

Osmanlı şehzadelerinden birçoğunun ilk eğitimini aldığı, devlet yönetimini öğrendiği yer olması dolayısıyla "Şehzadeler şehri" olarak anılan ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözüyle tüm dünyaya milletin bağımsız yaşama iradesini ilan ettiği şehir olan Amasya'ya da 2019 yılında 1 milyon turistin ziyaret etmesi hedefleniyor.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Harşena Dağı ile Pontus Kral Kaya Mezarları, müzeleri, Sultan II. Bayezid Külliyesi, Kızlar Sarayı, Yeşilırmak'ın iki yakasında uzanan Yalıboyu Evleri, tarih kokan otantik sokakları ve 8 bin 500 yıllık tarihinin değerlerini barındıran Amasya, turistlerin ilgisini çeken şehirler arasında bulunuyor.

Kaynak: İHA