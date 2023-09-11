Şehzadeler’de çok amaçlı salon inşaatı yükseliyor

Manisa'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Sancaklıkayadibi Mahallesi'nde hayata geçirilecek olan çok amaçlı salon projesinin şantiyesini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Şehzadeler Belediyesinin Sancaklıkayadibi Mahallesi'ne kazandıracağı çok amaçlı salon inşaatı yükseliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, beraberindeki AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ali Özyiğit, Başkan Yardımcısı Mehmet Kavas ve Sancaklıkayadibi Mahalle Muhtarı Mustafa Kaya ile birlikte şantiyeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İncelemeler sırasında Başkan Çelik, projenin ilerleyişi hakkında yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldılar ve muhtar Kaya'dan mahalle sakinlerinin beklentilerini dinlediler. Başkan Çelik, "Sancaklıkayadibi Mahallesi'nde inşaatına başladığımız çok amaçlı salon projesi, mahallemizin kültürel ve sosyal hayatına büyük katkı sağlayacak önemli bir adım. Bu projenin tamamlanmasıyla birlikte, mahalle sakinlerimiz daha geniş bir mekanda etkinlikler düzenleyebilecek, toplantılarını gerçekleştirebilecek ve bir araya gelebilecekler. Sancaklıkayadibi Mahallesi'nin daha da güzelleşmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Sancaklıkayadibi Mahallesi'nde hayata geçirilen proje, çevre düzenlemesi ile birlikte toplam 570 metrekarelik inşaat alanını kapsıyor. Çevre düzenlemesi içinde yeşil alanlar, bordürlerle ayrılan ve beton parke kaplı yürüyüş yolları, açık aktivite alanları yer alıyor. Yapı; engelli erişimine uygun giriş terasları ile birlikte 180 metrekare inşaat alanına sahip bir binadır. Bina, çelik kolonlar üzeri çelik konstrüksiyon çatıya sahiptir. Binada 135 metrekare düğün salonu, 15 metrekare gelin odası, 10 metrekare mutfak ve toplam 10 metrekarelik lavabo mekanlarından oluşuyor. Düğün, sünnet, nişan ve benzeri etkinliklerin yanı sıra vatandaşların mevlit, toplantı ve Ramazan ayı etkinliklerine de ev sahipliği yapabilecek şekilde tasarlanmış modern bir tesistir.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)