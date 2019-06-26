Şehzadeler’den ücretsiz bağlama kursu

Şehzadeler Belediyesi ücretsiz kurslarına bir yenisini daha ekledi. Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde açılan Kısa Bağlama Kursu ile 9-12 yaş aralığındaki çocuklara bağlama öğretilecek.

Eğitime verdiği desteklerle adından sıkça söz ettiren Şehzadeler Belediyesi, Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik başkanlığındaki hizmetlerine her geçen gün yenilerini ekliyor. Yaz döneminde çocuklar için çeşitli kurslar açan Şehzadeler Belediyesi, ücretsiz kurs yelpazesini genişletiyor. Geleneksel Türk müziğinin tınılarını gelecek kuşaklara öğretmek amacıyla Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kısa Bağlama Kursu açılarak çocuklara bağlama eğitimi verilecek. 26 Haziran'da kayıtların başladığı kursta, 9-12 yaş aralığındaki çocuklara pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 14.30 ile 17.00 saatleri arasında bağlama eğitimi verilecek. 1 Temmuz'da başlayacak olan kurs hakkında detaylı bilgi almak isteyenlerin Akıncılar Mahallesi Erler Caddesi No 68'deki Şehzadeler Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: İHA