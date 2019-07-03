Şehzadeler’den zeka oyunları kursu

Şehzadeler Belediyesi yaz dönemi kurslarına bir yenisini ekledi. 7-18 yaş grubundakilere hitap edecek zeka oyunları kursu için kayıtlar başladı.

Şehzadeler Belediyesi, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler için açtığı kurslara bir yenisini daha ekledi. Haftada üç gün verilecek (Pazartesi-çarşamba-cuma) Şehzadeler Belediyesi Gençlik Merkezi Zeka Oyunları Kursu için kayıtlar başladı. 14.00- 17.00 saatleri arasında verilecek kursta, kursiyerler usta eğitmenlerden satranç dersi alacak. Kayıtların başladığı kurs, 17 Temmuz'da başlayacak. 7-18 yaş grubundakilere hitap edecek kurs için müracaatlar Kurşunlu Han'daki Şehzadeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne yapılacak.

Kaynak: İHA