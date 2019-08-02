Şehzadeler’e ağız ve diş sağlığı müjdesi

Yunusemre ilçesinde hizmet veren Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı olarak hayata geçirilen Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği 5 Ağustos Pazartesi günü 8 diş hekimiyle birlikte hizmet vermeye başlayacak. Eski Manisa Devlet Hastanesinde hizmete girecek olan semt polikliniğinde dişle ilgili tüm tedaviler gerçekleştirilecek.

Manisa Şehir Hastanesinin açılmasının ardından boşaltılan ve Sağlık Kampüsüne dönüştürülmesi planlanan eski Manisa Devlet Hastanesi binasında Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezine bağlı olarak Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği 5 Ağustos Pazartesi günü hizmete girecek. Şehzadeler Semt Polikliniği Laleli Polikliniğinden sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinin ikinci semt polikliniği olarak hizmet verecek.

Manisa İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici yaptığı açıklamada, "Manisa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimize bağlı Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniği 5 Ağustos Pazartesi günü eski devlet hastanesi binasında 8 diş hekimi ile hizmete girecektir. Bu bölgede yaşayan vatandaşlarımız diş sağlığı hizmetlerini buradan alabileceklerdir. Hastalarımız diş muayenesi, dolgu, sabit ve hareketli diş protezi, kanal tedavisi, periapikal ve panoramik röntgen çekimi gibi diş ile ilgili tüm tedavileri Şehzadeler Ağız ve Diş Sağlığı Semt Polikliniğimizden gerçekleştirebilecektir. Tüm hastalarımıza sağlıklı günler dileriz." dedi.

Kaynak: İHA