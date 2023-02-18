Seid Behram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seid Behram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seid Behram kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seid Behram ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seid Behram kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seid Behram Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seid Behram adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seid Behram Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seid Behram 12 Temmuz 1998 tarihinde Mostar şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seid Behram Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Seid Behram, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slaven Belupo Koprivnica futbol takımında oynamaktadır. Slaven Belupo Koprivnica takımına 8 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seid Behram'nin Slaven Belupo Koprivnica ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seid Behramboyu ve yaşı kaç

Seid Behram Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seid Behram isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Seid Behram Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seid Behram futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Şubat 2014 yılında Zeljeznicar U17

6 Ocak 2016 yılında Reading U21

23 Ocak 2017 yılında RFCU Luxembourg

17 Şubat 2018 yılında Velez Mostar

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

26 Ocak 2022 yılında Mlad. Zdralovi

8 Temmuz 2022 yılında Slaven Belupo

Seid Behram kimdir

Seid Behram Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seid Behram şuan Slaven Belupo Koprivnica takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Seid Behram Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek U17 takımında 18 numaralı formasıyla 3 Nisan 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

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Seid Behram nereli

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