Seidu Abu Alhassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seidu Abu Alhassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seidu Abu Alhassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seidu Abu Alhassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seidu Abu Alhassan 10 Temmuz 2001 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seidu Abu Alhassan Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seidu Abu Alhassan'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seidu Abu Alhassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seidu Abu Alhassan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seidu Abu Alhassan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seidu Abu Alhassan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor

15 Mart 2021 yılında WAFA SC

1 Ekim 2021 yılında Bilinmiyor

26 Ocak 2023 yılında Tamale City

Seidu Abu Alhassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seidu Abu Alhassan şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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