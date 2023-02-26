Seidu Abubakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seidu Abubakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seidu Abubakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seidu Abubakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seidu Abubakar 17 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seidu Abubakar Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seidu Abubakar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Samartex futbol takımında oynamaktadır. FC Samartex takımına 3 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Seidu Abubakar'nin FC Samartex ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seidu Abubakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seidu Abubakar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Seidu Abubakar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seidu Abubakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2022 yılında FC Samartex

Seidu Abubakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seidu Abubakar şuan FC Samartex takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.