Seidu Basit kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seidu Basit Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seidu Basit adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seidu Basit Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seidu Basit 5 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seidu Basit Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seidu Basit, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Accra Lions FC futbol takımında oynamaktadır. Accra Lions FC takımına - tarihinde katılmıştır. Seidu Basit'nin Accra Lions FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seidu Basit Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seidu Basit isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seidu Basit Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seidu Basit Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seidu Basit şuan Accra Lions FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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