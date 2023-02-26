Seidu Faisal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seidu Faisal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seidu Faisal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seidu Faisal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seidu Faisal 16 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seidu Faisal Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

King Faisal FC futbol takımında oynamaktadır. King Faisal FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Seidu Faisal'nin King Faisal FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seidu Faisal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seidu Faisal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seidu Faisal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seidu Faisal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında King Faisal

Seidu Faisal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seidu Faisal şuan King Faisal FC takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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