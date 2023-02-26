Seidu Suraj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seidu Suraj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seidu Suraj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seidu Suraj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seidu Suraj 29 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seidu Suraj Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Berlin Sports - BFT yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 16 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Seidu Suraj'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seidu Suraj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seidu Suraj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seidu Suraj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seidu Suraj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

16 Ağustos 2021 yılında Hearts of Oak

Seidu Suraj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seidu Suraj şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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