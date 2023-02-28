Seif El Agouz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif El Agouz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seif El Agouz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seif El Agouz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seif El Agouz 3 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da سيف العجوز şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seif El Agouz Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seif El Agouz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aswan SC futbol takımında oynamaktadır. Aswan SC takımına 24 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seif El Agouz'nin Aswan SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seif El Agouz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seif El Agouz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seif El Agouz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seif El Agouz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında El Gouna

17 Eylül 2022 yılında El Mokawloon

24 Ocak 2023 yılında Aswan SC

30 Haziran 2023 yılında El Mokawloon

Seif El Agouz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seif El Agouz şuan Aswan SC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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