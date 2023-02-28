Seif Elkhashab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Elkhashab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seif Elkhashab adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seif Elkhashab Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seif Elkhashab 26 Temmuz 1998 tarihinde Alexandria şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da Seif Hassan Elkhashab şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seif Elkhashab Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seif Elkhashab, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Enppi SC futbol takımında oynamaktadır. Enppi SC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Seif Elkhashab'nin Enppi SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Seif Elkhashab Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seif Elkhashab isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Seif Elkhashab Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seif Elkhashab futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ağustos 2016 yılında CE Júpiter U19

1 Temmuz 2017 yılında B. Gladbach 09

10 Ocak 2018 yılında Vikt. Köln II

17 Temmuz 2018 yılında AS Fokikos

15 Kasım 2018 yılında Cleopatra FC

1 Temmuz 2019 yılında Sporting

1 Eylül 2022 yılında Enppi SC

Seif Elkhashab Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seif Elkhashab şuan Enppi SC takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.