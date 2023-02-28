Seif Farouk Gaafar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Farouk Gaafar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seif Farouk Gaafar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seif Farouk Gaafar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seif Farouk Gaafar 5 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da سيف فاروق جعفر şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seif Farouk Gaafar Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seif Farouk Gaafar, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Seif Farouk Gaafar'nin Zamalek SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seif Farouk Gaafar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seif Farouk Gaafar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seif Farouk Gaafar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seif Farouk Gaafar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağustos 2019 yılında Smouha

1 Ocak 2020 yılında Zamalek U21

1 Eylül 2021 yılında Zamalek

Seif Farouk Gaafar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seif Farouk Gaafar şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.

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