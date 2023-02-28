Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seif Teka ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seif Teka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seif Teka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seif Teka 20 Nisan 1991 tarihinde Tunis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da سيف تقا şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seif Teka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JA Sport Concept yapmaktadır. Seif Teka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Seif Teka'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seif Teka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seif Teka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Seif Teka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seif Teka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında C. Africain U19

1 Temmuz 2007 yılında CS Sfaxien U19

1 Temmuz 2008 yılında US Monastir U21

1 Ocak 2011 yılında US Monastir

27 Ağustos 2012 yılında Club Africain

6 Ağustos 2018 yılında Lens

31 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2020 yılında CS Chebba

1 Ocak 2021 yılında Cleopatra FC

Seif Teka kimdir

Seif Teka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seif Teka şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Stade Tunisien (1999-2006), Club Africain (2006-2007), Club Sportif Sfaxien (2007-2008), US Monastir (2008-2011)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seif Teka nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Basem Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Basem Adel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Basem Adel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorkman Tello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorkman Tello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yorkman Tello kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yorkman Tello Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Elkhashab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Elkhashab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seif Elkhashab kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Elkhashab Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kelvin Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kelvin Sanchez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kelvin Sanchez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Sıralp isminin anlamı nedir, Sıralp ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Şahruh isminin anlamı nedir, Şahruh ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nelinho Quina kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nelinho Quina Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Mohamed Sadek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mohamed Sadek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi