Seif Teka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seif Teka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seif Teka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seif Teka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seif Teka 20 Nisan 1991 tarihinde Tunis şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da سيف تقا şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seif Teka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JA Sport Concept yapmaktadır. Seif Teka, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cleopatra FC futbol takımında oynamaktadır. Cleopatra FC takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Seif Teka'nin Cleopatra FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seif Teka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seif Teka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Seif Teka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seif Teka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında C. Africain U19

1 Temmuz 2007 yılında CS Sfaxien U19

1 Temmuz 2008 yılında US Monastir U21

1 Ocak 2011 yılında US Monastir

27 Ağustos 2012 yılında Club Africain

6 Ağustos 2018 yılında Lens

31 Ağustos 2019 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2020 yılında CS Chebba

1 Ocak 2021 yılında Cleopatra FC

Seif Teka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seif Teka şuan Cleopatra FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Stade Tunisien (1999-2006), Club Africain (2006-2007), Club Sportif Sfaxien (2007-2008), US Monastir (2008-2011)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.