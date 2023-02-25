Seifeddine Chettih kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seifeddine Chettih Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seifeddine Chettih adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seifeddine Chettih Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seifeddine Chettih 28 Mayıs 1991 tarihinde Constantine şehrinde doğmuştur. Cezayir uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seifeddine Chettih Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seifeddine Chettih, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS Constantine futbol takımında oynamaktadır. CS Constantine takımına 13 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Seifeddine Chettih'nin CS Constantine ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Seifeddine Chettih Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seifeddine Chettih isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seifeddine Chettih Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seifeddine Chettih futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında CS Constantine

1 Temmuz 2011 yılında MO Constantine

1 Temmuz 2014 yılında Chelghoum Laïd

1 Temmuz 2017 yılında CRBAF

1 Temmuz 2018 yılında WRB M'Sila

1 Temmuz 2019 yılında O Médéa

27 Ekim 2020 yılında RC Rélizane

13 Şubat 2022 yılında CS Constantine

Seifeddine Chettih Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seifeddine Chettih şuan CS Constantine takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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