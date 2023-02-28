Seifeddine Jaziri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seifeddine Jaziri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seifeddine Jaziri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seifeddine Jaziri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Seifeddine Jaziri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seifeddine Jaziri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Seifeddine Jaziri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seifeddine Jaziri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seifeddine Jaziri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seifeddine Jaziri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seifeddine Jaziri 11 Şubat 1993 tarihinde Tunis şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Tunus uyrukludur.Gerçek adı da سيف الدين الجزيري şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seifeddine Jaziri Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ZA consulting yapmaktadır. Seifeddine Jaziri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zamalek SC futbol takımında oynamaktadır. Zamalek SC takımına 1 Ekim 2021 tarihinde katılmıştır. Seifeddine Jaziri'nin Zamalek SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seifeddine Jaziri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seifeddine Jaziri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Seifeddine Jaziri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seifeddine Jaziri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ağustos 2011 yılında Club Africain

6 Eylül 2013 yılında CS Hammam-Lif

30 Haziran 2014 yılında Club Africain

15 Ocak 2017 yılında US Ben Guerdane

30 Haziran 2017 yılında Club Africain

6 Eylül 2017 yılında Tanta SC

13 Eylül 2018 yılında Stade Gabèsien

10 Ocak 2019 yılında El Mokawloon

30 Ocak 2021 yılında Zamalek

30 Eylül 2021 yılında El Mokawloon

1 Ekim 2021 yılında Zamalek

Seifeddine Jaziri kimdir

Seifeddine Jaziri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seifeddine Jaziri şuan Zamalek SC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Club Africain Tunis

Seifeddine Jaziri Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Tunus takımında 19 numaralı formasıyla 18 Ocak 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 29 maçta 10 gol atmıştır.

Tunus U21 takımında 20 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Seifeddine Jaziri nereli

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