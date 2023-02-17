Seifedin Chabbi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seifedin Chabbi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seifedin Chabbi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seifedin Chabbi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seifedin Chabbi 4 Temmuz 1993 tarihinde Bludenz şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Avusturya,Tunus uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seifedin Chabbi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HAGMAYR Sportmanagement yapmaktadır. Seifedin Chabbi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Ried futbol takımında oynamaktadır. SV Ried takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Seifedin Chabbi'nin SV Ried ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Seifedin Chabbi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seifedin Chabbi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seifedin Chabbi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seifedin Chabbi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Vorarlberg U15

1 Temmuz 2008 yılında Vgb. U17

15 Şubat 2010 yılında Hoffenheim U17

1 Temmuz 2010 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2012 yılında Hoffenheim II

28 Ağu 2013 yılında A. Lustenau

1 Temmuz 2016 yılında FC St. Gallen

26 Ocak 2017 yılında Sturm Graz

1 Temmuz 2017 yılında SV Ried

1 Temmuz 2018 yılında Gazişehir

1 Şubat 2020 yılında St. Mirren

30 Haziran 2020 yılında Gaziantep FK

10 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

16 Ekim 2020 yılında TSV Hartberg

1 Temmuz 2021 yılında SV Ried

Seifedin Chabbi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seifedin Chabbi şuan SV Ried takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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