Seigo Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seigo Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seigo Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seigo Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seigo Nakamura 12 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 成吾 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seigo Nakamura Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Avispa Fukuoka U18 futbol takımında oynamaktadır. Avispa Fukuoka U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Seigo Nakamura'nin Avispa Fukuoka U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seigo Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seigo Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seigo Nakamura şuan Avispa Fukuoka U18 takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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