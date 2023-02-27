Seiji Kimura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seiji Kimura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seiji Kimura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seiji Kimura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seiji Kimura 24 Ağustos 2001 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 木村 誠二 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seiji Kimura Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Seiji Kimura, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Tokyo futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Seiji Kimura'nin FC Tokyo ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Seiji Kimura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seiji Kimura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Seiji Kimura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seiji Kimura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2021 yılında Kyoto Sanga

25 Temmuz 2021 yılında FC Tokyo

26 Temmuz 2021 yılında SC Sagamihara

31 Ocak 2022 yılında FC Tokyo

1 Şubat 2022 yılında Monte. Yamagata

18 Temmuz 2022 yılında FC Tokyo

Seiji Kimura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seiji Kimura şuan FC Tokyo takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.