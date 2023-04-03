Seijiro Arai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seijiro Arai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seijiro Arai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seijiro Arai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seijiro Arai 26 Haziran 2001 tarihinde doğmuştur. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 新井 成志郎 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seijiro Arai Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Rissho University futbol takımında oynamaktadır. Rissho University takımına - tarihinde katılmıştır. Seijiro Arai'nin Rissho University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seijiro Arai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seijiro Arai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seijiro Arai şuan Rissho University takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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