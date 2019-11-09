SEİS Başkanı Demir’den SUT açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) fiyatlarının belli bir katsayıya bağlanarak güncel tutulması gerektiğine" dair açıklaması Tıbbi Cihaz Platformu tarafından memnuniyetle karşılandı.

Konu hakkında bir açıklama yapan Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Başkanı Metin Demir, SUT'la ilgili gayret içinde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür ederek, "Konu ile ilgili olarak yapılacak çalışmalarda sürece dahil olmak istiyoruz" dedi.

Demir, "Sektörün finans sorunu olduğunu artık bilmeyen yok. Hepimizin önceliği kaliteli, kolay erişilebilir sağlık hizmetinin sürdürülebilir olması. Yapılan son tebliğde tıbbi malzeme, ilaç ve sağlık hizmet sunumuyla ilgili hem fiyat artışı hem de uygulama esaslarına ilişkin önemli değişiklikler yapıldı. Bunun devamında sağlık hizmet sunumunun sürdürülebilirliği açısından ilaçta olduğu gibi bir kural ve sistem getirilmesi tıbbi tedarik sektörünü de hastaneleri de rahatlatır. SUT'ta yapılacak değişiklik için birlikte çalışma yapacağı bildirilen Hazine ve Maliye Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı ile birlikte sürece dahil olabilirsek daha yararlı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum" diye konuştu. Demir, iyileştirme bekleyen primer ortopedi, travma ve beyin cerrahisi gibi branşlarda özellikle yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlerle ilgili gelişme beklediklerini, uygulamaya yönelik bazı aksaklıkları giderecek ve söz konusu ürün gruplarında da bir revizyon ve dinamik bir SUT'un yararlı olacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "SUT fiyatlarının en azından ilaç sektöründe olduğu gibi döviz kurundaki değişikliklerin yansıtılabildiği bir düzenlemeye tabi tutulması gerekmektedir. Yatırımların önünün açılabilmesi için tıbbi cihaz alanında ekonomideki değişikliklere ve klinik alandaki gelişimlere paralel güncellenebilen, şeffaf ve öngörülebilir bir geri ödeme sistemine ihtiyaç vardır. Sağlık hizmeti sunumu bütünleşik bir sistem olduğu için tüm yönleri ile ele alınması gerekir. Vatandaşın sağlık hizmetine, ilaca ve tıbbi cihaza erişiminin kolay ve sürdürülebilir olması için bütün paydaşlarla birlikte adımlar atmamız son derece önemli" ifadelerini kaydetti.

Kaynak: İHA