Seisa Numata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seisa Numata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seisa Numata adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Seisa Numata Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Seisa Numata {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 沼田 青瑳 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Seisa Numata Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Tokyo U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Tokyo U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Seisa Numata'nin FC Tokyo U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Seisa Numata Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Seisa Numata Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Seisa Numata şuan FC Tokyo U18 takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.
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