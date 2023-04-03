Seisa Numata kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seisa Numata Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Seisa Numata kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Seisa Numata ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.