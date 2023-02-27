Seiya Baba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seiya Baba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seiya Baba adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seiya Baba Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seiya Baba 24 Ekim 2001 tarihinde ---, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 馬場 晴也 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seiya Baba Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GLOBALL FootBiz Consulting yapmaktadır. Seiya Baba, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hokkaido Consadole Sapporo futbol takımında oynamaktadır. Hokkaido Consadole Sapporo takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Seiya Baba'nin Hokkaido Consadole Sapporo ile sözleşmesi 31 Ocak 2025 tarihinde bitmektedir.

Seiya Baba Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seiya Baba isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seiya Baba Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seiya Baba futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında Tokyo Verdy

9 Ocak 2023 yılında H. C. Sapporo

Seiya Baba Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seiya Baba şuan Hokkaido Consadole Sapporo takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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