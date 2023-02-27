Seiya Maikuma kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seiya Maikuma Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seiya Maikuma adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seiya Maikuma Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seiya Maikuma 16 Ekim 1997 tarihinde ---, Nagasaki şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 毎熊 晟矢 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seiya Maikuma Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seiya Maikuma, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cerezo Osaka futbol takımında oynamaktadır. Cerezo Osaka takımına 9 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Seiya Maikuma'nin Cerezo Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Seiya Maikuma Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seiya Maikuma isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seiya Maikuma Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seiya Maikuma futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2016 yılında Momoyama Gak.

1 Şubat 2020 yılında V-V. Nagasaki

9 Ocak 2022 yılında Cerezo Osaka

Seiya Maikuma Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seiya Maikuma şuan Cerezo Osaka takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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