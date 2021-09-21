Sekbanbaşı ne demek, TDK'ya göre Sekbanbaşı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sekbanbaşı ne demek? Sekbanbaşı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sekbanbaşı kelimesi. Peki sekbanbaşı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sekbanbaşı nedir, sekbanbaşı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Sekbanbaşı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Sekbanbaşı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

SEKBANBAŞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sekbanbaşı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sekbanbaşı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Osmanlı ordusunda sekbanların komutanı

