Otomotiv Mekanik Servis Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSekel ne demek, TDK'ya göre Sekel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Şubat Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?As bayrakları! Dünya'nın en büyük yapısında Türk Bayrağı aydınlatıldı! İstiklal Marşı, Dubai'yi inletti!Trabzonspor maçında hayatını kaybeden Eyüp Yusuf kimdir? Nereli, kaç yaşında? İşte, Eyüp Yusuf'un biyografisi...Eyüp Yusuf isimli taraftar, Trabzonspor Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti!İnhitat ne demek, TDK'ya göre İnhitat kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! AFAD duyurdu! Ermenistan'da 5.3 büyüklüğünde deprem!Misafir İlişkileri Şefi (Guest Relations Chief) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSüper Loto sonuçları 13 Şubat Pazar | 13.02.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı
İstanbul5 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Sekel ne demek, TDK'ya göre Sekel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sekel ne demek, TDK'ya göre Sekel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sekel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sekel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sekel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sekel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sekel ne demek, TDK'ya göre Sekel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sekel ne demek? Sekel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sekel kelimesi. Peki sekel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sekel nedir, sekel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

SEKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sekel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sekel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sekel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu

SEKEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kırık ve çıkık sekellerine kaplıca yararlıdır.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT