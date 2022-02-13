Sekel ne demek, TDK'ya göre Sekel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sekel ne demek? Sekel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sekel kelimesi. Peki sekel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sekel nedir, sekel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEKEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sekel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sekel kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sekel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir hastalıktan sonra yerleşip kalan işlev veya doku bozukluğu



SEKEL CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Kırık ve çıkık sekellerine kaplıca yararlıdır.

