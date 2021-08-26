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  3. Seken kurşunlar baba ve oğluna isabet etti

Seken kurşunlar baba ve oğluna isabet etti

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada iki saldırganın ateş açması sonucu 2 kişi ve seken kurşunların isabet etttiği Baba ve 3,5 yaşındaki oğlu yaralandı.

Seken kurşunlar baba ve oğluna isabet etti

Olay, gece saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde bulunan lunaparkın köşesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup manavda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada silahlarını çeken 2 kişi, ateş etmeye başladı. Açılan ilk ateş sonrası yaralanan M.T. ve U.B. kaçmaya çalışırken, saldırganlar ateş etmeye devam etti. Bu sırada yoldan geçen M.E. ve yanındaki oğlu K.A.E. de kurşunların isabet etmesiyle yaralandı. 

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis saldırıdan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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