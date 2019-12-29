Şeker hastasını kurtarmak için seferber oldular

KARABÜK'te, şeker hastası Ali Türkkan (80), yalnız yaşadığı evinde rahatsızlandı. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Türkkan'ı hastaneye götürdü.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 115 Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartmanda meydana geldi. Ali Türkkan'ın yalnız yaşadığı 3'üncü kattaki evinden gelen ses üzerine üst kat komşusu Cem Kadir Ovalı, inip kapı ziline bastı, ancak açan olmadı. Haber verilmesi üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, levye ve balyoz ile kapıya yönelirken çağrılan çilingir geldi. Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ali Türkkan'a müdahalede bulundu. Ali Türkkan'ın şekerinin çok düştüğü için yere düştüğü anlaşıldı. Şekeri normal seviyeye getirilen Türkkan, kontrol amaçlı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Cem Kadir Ovalı, "Bir ses duyduk. Hemen kapıya koştuk ama açan olmadı. Sağolsun 112 Acil, polis, itfaiye ekipleri seferber oldu. Ali amcamızın şekerinin düştüğünü söylediler. Sağlık durumu iyi" dedi.

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Kaynak: DHA